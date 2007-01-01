Характеристики товара
Описание
Лаконичный настенный светильник Зейн Скрамбл станет отличным дополнительным источником света в доме и впишется в любой интерьер в современном стиле. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая комфортное освещение. Металлический каркас в простой лаконичной форме дополняет воздушный дизайн всего бра. Светильник легко устанавливается при помощи крепёжной планки и надёжно фиксируется на стене.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина195 мм
- Высота415 мм
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки310 мм
- Глубина упаковки360 мм
- Вес упаковки1.40 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Габариты упаковки для логистики360*200*310
- Изделия стопируютсяНет