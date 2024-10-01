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Светильник подвесной светодиодный V11104-PL Keiro

Артикул: CH-067-912
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подвесной светодиодный светильник серии Keiro в современном стиле. Оригинальный корпус из металла медного цвета с матовым покрытием и белым плафоном. В качестве источника света используется LED-лампа мощностью в 7 Вт, что позволяет осветить 9 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1735 мм
  • Вес1.2 кг
  • Материалметалл, акрил
  • Мощность7 Вт
  • ЦокольLED
  • Цветбелый, медный

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