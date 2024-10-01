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Светильник подвесной V10440-1P Forli - фото 1Светильник подвесной V10440-1P Forli - фото 2Светильник подвесной V10440-1P Forli - фото 3

Светильник подвесной V10440-1P Forli

Артикул: CH-066-700
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стильный подвесной светильник в современном стиле. Черный металлический плафон декорирован золотой вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник Forli станет отличным дополнением интерьеров в современном и стиле лофт. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Глубина350 мм
  • Высота1210 мм
  • Материалметалл
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Ширина упаковки370 мм
  • Высота упаковки170 мм
  • Глубина упаковки380 мм
  • Объём упаковки0.02 м3
  • Вес упаковки1.40 кг

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