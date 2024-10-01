Характеристики товара
Описание
Стильный подвесной светильник в современном стиле. Черный металлический плафон декорирован золотой вставкой, которая дополняет дизайн и гармонично контрастирует с цветом светильника. Подвесной светильник Forli станет отличным дополнением интерьеров в современном и стиле лофт. Прекрасно подойдет для освещения зала, гостиной, кухни. Площадь освещения 6 кв. м. При монтаже светильника, высоту можно отрегулировать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Глубина350 мм
- Высота1210 мм
- Материалметалл
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Ширина упаковки370 мм
- Высота упаковки170 мм
- Глубина упаковки380 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Вес упаковки1.40 кг