Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник сочетает лаконичную геометрию и выразительные натуральные материалы. Компактный стеклянный плафон цвета белый опал излучает мягкий, теплый свет, создавая уютную атмосферу в жилом или коммерческом интерьере. Корпус светильника выполнен из металла с матовым покрытием в черно-коричневой гамме. Верхняя часть декорирована керамическим элементом в оттенке шоколада, что придаёт модели изысканную теплоту и делает её выразительной даже при выключенном свете. Светильник легко регулируется по высоте в диапазоне от 20 до 120 см, что позволяет адаптировать его под нужды разных пространств — над обеденным столом, в зоне отдыха или в спальной комнате. Крепление осуществляется на планку, а управление осуществляется через настенный выключатель. Светодиодная лампа мощностью 5 Вт обеспечивает энергосберегающее освещение площади до 5 кв.м. Органично впишется в интерьер кухни, гостиной, кафе, спальни или даже в гостиничном номере. Его утончённый облик и качественное исполнение делают его универсальным решением для современного интерьера.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина120 мм
- Глубина120 мм
- Высота1450 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность5 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки180 мм
- Высота упаковки190 мм
- Объём упаковки0.01 м3
- Изделия стопируютсяНет