Светильник подвесной светодиодный стильный акцент для интерьера. Подвесной светильник это гармоничное сочетание минимализма и изысканного декора. Центральный элемент круглый стеклянный плафон с рельефной фактурой, создающей эффект мерцающего сияния. Металлические детали с хромированным покрытием добавляют современности и утонченности. Светильник оснащен встроенным ЛЭД-источником мощностью 8 Вт, который обеспечивает мягкое и равномерное освещение. Регулируемая высота подвеса позволяет адаптировать его под различные интерьеры и сценарии использования. Светильник идеально подойдет для освещения кухни, гостиной, спальни или зоны над обеденным столом. Его стильный дизайн органично впишется в интерьер кафе, гостиниц и загородных домов, создавая уютную и стильную атмосферу. Этот светильник удачное решение для тех, кто ценит современный дизайн и качественное освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина200 мм
- Глубина200 мм
- Высота1485 мм
- Вес1.5 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность12 Вт
- ЦокольLED
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки240 мм
- Высота упаковки270 мм
- Вес упаковки2 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет