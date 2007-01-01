Характеристики товара
Описание
Подвесной светодиодный светильник привлекает внимание оригинальной композицией плафонов, дополненных декоративными элементами из керамики. Мягкий теплый свет делает атмосферу уютной, а сбалансированный дизайн украсит как современное, так и эклектичное пространство. Модель сочетает округлые и овальные формы плафонов из матового стекла в цвете белый опал, а также глянцевые керамические вставки в коричневом и голубом цветах. Металлический корпус с черным покрытием делает светильник надежным и визуально сбалансированным. Светильник оснащён двумя светодиодными лампами общей мощностью 10 Вт, что позволяет эффективно осветить пространство площадью до 5 кв.м. Высоту подвеса можно регулировать от 20 до 120 см, обеспечивая удобство монтажа под особенности потолка. Идеально впишется в интерьеры гостиных, спален, кафе, кухонь, ресторанов и других жилых и коммерческих пространств, где ценится оригинальность и уют.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина140 мм
- Высота1570 мм
- Вес1.7 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп2
- Мощность10 Вт
- ЦокольLED
- Цветголубой, белый, светло-коричневый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки210 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет