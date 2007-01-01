Характеристики товара
Описание
Светильник — это удачное сочетание утонченного дизайна и практичности. Его овальный плафон из стекла в цвете белый опал мягко рассеивает теплый свет, создавая уютную атмосферу в любом помещении. Корпус выполнен из прочного металла с матовым покрытием, а декоративные элементы из керамики оттенков серого и голубого придают модели индивидуальность. Благодаря оригинальной форме и гармоничному цветовому решению светильник станет ярким акцентом в интерьере. Подвес регулируется по высоте от 20 до 120 см, что позволяет адаптировать светильник под особенности вашего пространства. Он подойдет для различных зон — от кухни и столовой до спальни, кафе или гостиничного номера. Светильник рассчитан на ЛЭД-лампу мощностью 4 Вт и способен эффективно освещать площадь до 5 кв.м. Устанавливается на планку, а выключатель размещается на стене. Удачно дополнит интерьер в дизайнерском стиле, подчеркнет характер помещения и обеспечит комфортный уровень света.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина140 мм
- Глубина140 мм
- Высота1460 мм
- Вес1.4 кг
- Материалметалл, стекло, керамика
- Количество ламп1
- Мощность4 Вт
- ЦокольLED
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки210 мм
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет