Светящийся шар Minge 300 мм

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Светящийся шар Minge 200 мм

Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Диаметр300 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 6790
220V RGB/W 7590
Аккумулятор RGB/W 8090

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