Характеристики товара
Описание
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Диаметр200 мм
- Вес1.1 кг
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|3890
|220V
|RGB/W
|5190
|Аккумулятор
|RGB/W
|6890
Светящийся шар Minge 400 мм
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