Светящийся шар Minge 200 мм

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Диаметр200 мм
  • Вес1.1 кг
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 3890
220V RGB/W 5190
Аккумулятор RGB/W 6890

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