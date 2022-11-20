Характеристики товара
Описание
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
Основные характеристики
- Диаметр500 мм
- Материалполиэтилен
- Цветбелый
Питание: 220V, Аккумулятор
Количество ламп: 1
Герметизация: IP 65
|Питание
|Подсветка
|Стоимость
|220V
|Белая
|7690
|220V
|RGB/W
|9190
|Аккумулятор
|RGB/W
|10190
Светящийся шар Minge 800 мм
Светящийся шар Minge 1000 мм
Наземный высокий светильник Atlanta
Наземный высокий светильник Berlin
Наземный высокий светильник Bremen черный
Наземный высокий светильник Bremen белый
Наземный низкий светильник Atlanta
Наземный низкий светильник Berlin
Наземный низкий светильник Bremen черный
Наземный низкий светильник Bremen белый
Скамья Круглая
Лавочка Лигурия
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Скамейка Вальтер
Светильник на штанге Atlanta нижний
Светильник на штанге Berlin верхний
Светильник на штанге Berlin нижний
Светильник на штанге Bremen черный нижний
Светильник на штанге Bremen черный верхний
Светильник на штанге Bremen белый верхний
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