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Светящийся шар Minge 1000 мм

13 оценок
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Светящийся шар Minge 800 мм
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Светящийся шар Minge 800 мм

Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Диаметр1000 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

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