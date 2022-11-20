Светящийся шар Minge 400 мм

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Светящийся шар Minge 300 мм

Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Диаметр400 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подсветка Стоимость
220V Белая 7090
220V RGB/W 8690
Аккумулятор RGB/W 9490

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