Характеристики товара
Описание
Лаконичный настенный светильник Тилия Кристалл. Металлический каркас украшен вставками из прозрачного хрусталя. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем Е14. Бра станет прекрасным дополнением к основному освещению и впишется в интерьер спальни, холла или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина250 мм
- Глубина150 мм
- Высота280.5 мм
- Материалметалл, хрусталь, стекло хрустальное
- Количество ламп2
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки170 мм
- Высота упаковки130 мм
- Глубина упаковки260 мм
- Вес упаковки1.78 кг
- Объём упаковки0.08 м3
- Габариты упаковки для логистики260*170*130
- Изделия стопируютсяНет