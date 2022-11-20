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Светящийся шар Minge 800 мм

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Светящийся шар Minge 600 мм
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Светящийся шар Minge 600 мм

Характеристики товара

Описание

Питание: 220V, Аккумулятор

Количество ламп: 1

Герметизация: IP 65

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Основные характеристики

  • Диаметр800 мм
  • Материалполиэтилен
  • Цветбелый

Варианты размеров

Питание Подсветка
220V Белая
220V RGB/W
Аккумулятор RGB/W

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