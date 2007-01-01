Характеристики товара
Описание
Пластиковые прозрачные барные табуреты серии Фокс станут отличным выбором для обстановки фуд-кортов, кафе, ресторанов и баров. Благодаря использованию высококачественных материалов, они долгое время не теряют своего привлекательного внешнего вида, даже несмотря на активную эксплуатацию. Благодаря отсутствию металлического каркаса и устойчивости к ультрафиолетовому воздействию, барные табуреты из пластика Фокс можно использовать в том числе и на открытых площадках.
Особенности:
- изготовлен из высококачественного поликарбоната;
- не имеет металлического каркаса - не ржавеет, не поддается коррозии;
- устойчив к ультрафиолету и атмосферным осадкам, выдерживает минусовую температуру до 20 градусов;
- устойчив к царапинам;
- штабелируемый - занимает минимум места при хранении;
- подходит для использования на открытом воздухе и в помещении
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина360 мм
- Глубина360 мм
- Высота750 мм
- Вес3.25 кг
- Материал сиденьяпластик
- Материал каркасапластик
- Допустимая нагрузка120 кг
- Цветпрозрачный
- Страна изготовленияТурция
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке2 шт
- Вес упаковки9 кг
- Объём упаковки0.18 м3
- Изделия стопируютсяНет