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Стол Лидер 1, основание металл, ДСП орех

Артикул: CH-052-755
14 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Длина600 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота750 мм
  • МатериалДСП
  • Цветкоричневый

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