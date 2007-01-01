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Тапочки махровые закрытый нос, синие - фото 1

Тапочки махровые закрытый нос, синие

Артикул: CH-059-716
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Отгрузка - коробками
В коробке 100 пар

Размер 42 (подходит для размера ноги 39-43)

Подошва (слои снизу вверх):

- ЭВА-пласт толщиной 5,0мм;
- картонная стелька толщиной 0,5мм;
- поролон толщиной 5мм;
- махровая ткань плотностью 180г/кв.м.
Подошва по периметру обшита тесьмой.
Верх - махровая ткань плотностью 180г/кв.м. с двух сторон, внутри поролон толщиной 5мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Материалмахровая ткань, эва-пласт
  • Размер42
  • Цветсиний

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке100 шт

Отзывы

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Тапочки махровые закрытый нос, синие
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