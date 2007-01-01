Характеристики товара
Описание
Отгрузка - коробками
В коробке 100 пар
Размер 42 (подходит для размера ноги 39-43)
Подошва (слои снизу вверх):
- ЭВА-пласт толщиной 5,0мм;
- картонная стелька толщиной 0,5мм;
- поролон толщиной 5мм;
- махровая ткань плотностью 180г/кв.м.
Подошва по периметру обшита тесьмой.
Верх - махровая ткань плотностью 180г/кв.м. с двух сторон, внутри поролон толщиной 5мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалмахровая ткань, эва-пласт
- Размер42
- Цветсиний
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке100 шт