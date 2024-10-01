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Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр - фото 1Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр - фото 2

Махровые полотенца Греческий Бордюр, 30*30, 380гр

Артикул: CH-067-786
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина300 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность380 г/м²
  • СоставХлопок

Отзывы

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