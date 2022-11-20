Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Высота940 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Вес5,8 кг
- Материал каркасасталь
- Обивкарогожка
- Цветсерый, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму
Стул Патрик 20мм
Стул Азия 20мм
Стул Браун 25мм - коричневый, полоса коричневая
Стул Дания 25мм
Стул Боди 25мм
Стул Сахара 25мм - коричневый, ромб коричневый
Стул Хит 25мм с подлокотниками
Стул Хит 20мм - красный кожзам, черный муар
Стул Вертекс 20мм
Стул Молот 20мм
Стол Лидер 1
Чехол 63
Стул Хит 20мм с подлокотниками
Стол Бристоль 120
Чехол 01 на стул Кьявари, красный
Чехол 01 на стул Кьявари, фиолетовый
Вешалка Грация 1/4 черная
Вешалка Грация 780 черный
Вешалка Cтандарт 1/6 черная
Чехол 07 из плотного спандекса
Секция из 4 стульев Хит с подлокотниками
Кресло для посетителей и переговорных черный
Кресло для посетителей и переговорных
Стул VICENZA (НА 4 НОЖКАХ)
Стул Хит 20мм - золото, рогожка фиолетовая
Стул Хит 25мм - золото, тёмно-коричневый арш
Секция стульев Хит - золото, ромб красный