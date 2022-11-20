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Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - фото 1Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - фото 2Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 3Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - фото 4Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - фото 5Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - фото 6

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая

13 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес5,8 кг
  • Материал каркасасталь
  • Обивкарогожка
  • Цветсерый, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Шагрень чернаяШагрень черная
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Муар серыйМуар серый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете 0909
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете CreamCream
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете 018018
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете ecruecru
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете terraterra
Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая - обивка в цвете 22
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  • Отзыв о продукции ChiedoCover от Как мы делаем стулья на металлокаркасеКак мы делаем стулья на металлокаркасе

Стул Хит 20мм Лайт, серебро, рогожка серая — выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит 20мм, рогожка голубая, каркас серебро от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, рогожка голубая, каркас сереброФотография товара Стул Хит 20мм, велюр синий, каркас чёрный матовый от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, велюр синий, каркас чёрный матовыйФотография товара Стул Хит Лайт 20мм, экокожа карамель, каркас золото от компании ChiedoCover.Стул Хит Лайт 20мм, экокожа карамель, каркас золотоФотография товара Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркас от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасФотография товара Стул Хит 20мм Лайт, экокожа Astor 150 от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм Лайт, экокожа Astor 150Фотография товара Стулья Хит20мм с пюпитром - серебро, корона синяя от компании ChiedoCover.Стулья Хит20мм с пюпитром - серебро, корона синяя
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