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Настоящее фото товара Диван Хэнк, Рогожка Браво грей, произведённого компанией ChiedoCover
Диван Хэнк, Рогожка Браво грей
9 оценок
31 39058
73 490 ₽
Товар в корзине. Перейти
Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 1Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 2Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 3Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 4Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 5Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 6Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 7Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 8Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 9Диван Хэнк, Рогожка Браво грей - фото 10
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Реальное изображение товара 1 Диван Хэнк, Рогожка Браво грей производства ChiedoCover
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Реальное изображение товара 3 Диван Хэнк, Рогожка Браво грей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Диван Хэнк, Рогожка Браво грей производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Диван Хэнк, Рогожка Браво грей производства ChiedoCover
Распродажа

Диван Хэнк, Рогожка Браво грей

Артикул: CH-052-465
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1800 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина сиденья660 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Диван Хэнк: элегантный минимализм для бизнес-пространств

Современный, стильный и функциональный — диван Хэнк создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны лаконичный дизайн и комфорт. Его минималистичная конструкция сочетает в себе уют мягкой обивки и прочность металлического каркаса, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.

Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — металлический каркас с деревянными акцентами обеспечивает долговечность и надежность
✔ Комфорт и эргономика — просторные сиденья и спинка из плотного текстиля создают уютную атмосферу
✔ Универсальный дизайн — нейтральная цветовая гамма впишется в интерьеры от лофта до скандинавского стиля

Диван Хэнк — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • Материал каркасадерево, металл
  • Цветсерый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкарогожка

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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