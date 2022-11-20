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Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey

Артикул: CH-052-465
9 оценок
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина1800 мм
  • Глубина960 мм
  • Высота700 мм
  • Глубина сиденья660 мм
  • Высота до сиденья450 мм
  • ОбивкаРогожка Bravo grey
  • Цветсерый, черный
  • Страна изготовленияРоссия

Отзывы

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Выполненные заказы

Диван Хэнк, Рогожка Bravo grey
Диван Хэнк, Рогожка Bravo greyДиван Хэнк, Рогожка Bravo greyДиван Хэнк, Рогожка Bravo greyДиван Хэнк, Рогожка Bravo greyДиван Хэнк, Рогожка Bravo grey
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