Характеристики товара
Описание
Диван Хэнк: элегантный минимализм для бизнес-пространств
Современный, стильный и функциональный — диван Хэнк создан для ресторанов, отелей и бизнес-пространств, где важны лаконичный дизайн и комфорт. Его минималистичная конструкция сочетает в себе уют мягкой обивки и прочность металлического каркаса, предлагая идеальное решение для современных интерьеров.
Ключевые преимущества:
✔ Прочность и устойчивость — металлический каркас с деревянными акцентами обеспечивает долговечность и надежность
✔ Комфорт и эргономика — просторные сиденья и спинка из плотного текстиля создают уютную атмосферу
✔ Универсальный дизайн — нейтральная цветовая гамма впишется в интерьеры от лофта до скандинавского стиля
Диван Хэнк — это идеальное сочетание стиля и функциональности для пространств, где важны комфорт и репутация.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина960 мм
- Высота700 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Высота до сиденья450 мм
- Материал каркасадерево, металл
- Цветсерый
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкарогожка
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет