Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина1800 мм
- Глубина960 мм
- Высота700 мм
- Глубина сиденья660 мм
- Высота до сиденья450 мм
- ОбивкаРогожка Bravo grey
- Цветсерый, черный
- Страна изготовленияРоссия
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