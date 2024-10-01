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Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр - фото 1Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр - фото 2Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр - фото 3Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр - фото 4

Махровые полотенца белые, 70*140, 500гр

Артикул: CH-067-753
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Махровые полотенца высшего качества, созданные специально для отелей, спа-салонов, фитнес-центров, бань и других заведений, где качество и комфорт являются ключевыми факторами.

Полотенца изготовлены из 100% хлопка и имеют двойную крученую петлю, что обеспечивает им невероятную эластичность, мягкость и долговечность. Плотность 500 грамм, делает их идеальным выбором для каждого, кто ценит комфорт и эстетику.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина700 мм
  • Ширина1400 мм
  • МатериалМахровая ткань
  • Плотность500 г/м²
  • СоставХлопок

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