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Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото производства ChiedoCover

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото

Артикул: CH-070-570
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Стулья Хит — универсальная модель, которая прекрасно подходит для банкетного зала, а также кафе и ресторана. Эти стулья имеют металлический каркас — сталь, благодаря чему создается повышенная устойчивость и износостойкость. Они рассчитаны на повседневное пользование и имеют большой эксплуатационный срок. Мягкая обивка стула обеспечит комфортное времяпрепровождение, современный, европейский дизайн позволяет удачно гармонировать практически с любым стилем интерьера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья445 мм
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкаэкокожа
  • Цвет каркасазолотой

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Популярные варианты обивки

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете LOSANGE cheri NLOSANGE cheri N
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете CreamCream
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете ecruecru
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете 22
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете 0909
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете 018018
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - обивка в цвете TurquoiseTurquoise
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Варианты каркаса

Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Муар черныйМуар черный
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете ПиранПиран
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете Антик. Золото на беломАнтик. Золото на белом
Стул Хит 20 Лайт, экокожа Galaxy cream, каркас золото - каркас в цвете БелыйБелый
Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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