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Тарелка десертная «Арбре» - фото 1

Тарелка десертная «Арбре»

Артикул: CH-063-254
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр240 мм
  • Вес0.530 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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