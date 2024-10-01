Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр240 мм
- Вес0.530 кг
- Материалфарфор
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка глубокая «Эвридэй»
Графин «Ательер», 1л
Бумага «Комикс» для сэндвичей
Сахарница без крышки «Монако Вайт», фарфор
Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая
Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый
Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический
Набор для соль/перец, «Сатиник», фарфор, 43 мм, белый
Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,7 л, 7 см, черный
Молочник «Опшенс», фарфор 150 мл, белый
Тарелка пирожковая «Крафт Блю», диаметр 155мм
Тарелка пирожковая «Интэнсити Куп»
Тарелка пирожковая «Везувиус Амбер»
Тарелка пирожковая «Тэйст»
Тарелка пирожковая «Блю Дэппл»
Тарелка пирожковая «Монако Вайт»
Тарелка пирожковая «Атлантис»
Тарелка пирожковая «Скалистос», диметр 150мм
Тарелка десертная «Аура Блю», фарфор
Тарелка пирожковая «Гелиос»