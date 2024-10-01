Характеристики товара
Описание
Тарелка пирожковая «Идиллия» — большое круглое блюдо для сервировки стола. Диаметр посуды 15 см. Есть небольшой бортик, который добавляет изделию привлекательности. Высота бортиков небольшая, но при этом есть мелкое углубление, что делает тарелку более вместительной.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота20 мм
- Диаметр150 мм
- Вес0.239 кг
- Материалфарфор
- Цветкоричневый, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт