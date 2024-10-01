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Тарелка пирожковая «Ресторан» - фото 1Тарелка пирожковая «Ресторан» - фото 2

Тарелка пирожковая «Ресторан»

Артикул: CH-063-179
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр155 мм
  • Вес0.220 кг
  • Материалстекло
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

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