Характеристики товара
Описание
Хайбол «Гранити» это отражение стиля граненого стакана в его современной интерпретации. По форме почти в точности напоминает привычный для многих стакан. Но грани не доходят до края, а заканчиваются примерно посредине стенок. Это делает посуду более нежной и воздушной.
Производитель выбирает для изготовления высококачественное стекло. Он тонкое, легкое, прекрасно отражает свет и отличается высокой степенью прозрачности.
Материал довольно качественный, так как современные производители стараются упрочнять его, чтобы стильные стаканы долго служили. При этом у бокала толстое дно, что характерно для товаров серии.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота120 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,35 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт