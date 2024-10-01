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Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный - фото 1

Хайбол «Гранити», 350мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-064-987
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол «Гранити» это отражение стиля граненого стакана в его современной интерпретации. По форме почти в точности напоминает привычный для многих стакан. Но грани не доходят до края, а заканчиваются примерно посредине стенок. Это делает посуду более нежной и воздушной.

Производитель выбирает для изготовления высококачественное стекло. Он тонкое, легкое, прекрасно отражает свет и отличается высокой степенью прозрачности.

Материал довольно качественный, так как современные производители стараются упрочнять его, чтобы стильные стаканы долго служили. При этом у бокала толстое дно, что характерно для товаров серии.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота120 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,35 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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