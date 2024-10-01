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Тарелка пирожковая «Идиллия» - фото 1

Тарелка пирожковая «Идиллия»

Артикул: CH-063-189
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Тарелка пирожковая «Идиллия» — большое круглое блюдо для сервировки стола. Диаметр посуды 15 см. Есть небольшой бортик, который добавляет изделию привлекательности. Высота бортиков небольшая, но при этом есть мелкое углубление, что делает тарелку более вместительной.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр150 мм
  • Вес0.150 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке20 шт

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