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Тарелка для пасты «Блю Дэппл» - фото 1

Тарелка для пасты «Блю Дэппл»

Артикул: CH-062-755
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр270 мм
  • Вес0.876 кг
  • Объем0.3 л
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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