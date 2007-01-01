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Тарелка для пасты «Абиссос» - фото 1

Тарелка для пасты «Абиссос»

Артикул: CH-062-762
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота40 мм
  • Диаметр220 мм
  • Материалфарфор
  • Цветсиний, белый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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