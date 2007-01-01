Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота40 мм
- Диаметр220 мм
- Материалфарфор
- Цветсиний, белый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Хайбол «Мираж», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный
Блюдо для запекания «Крафт Блю» фарфор
Салатник «Ро Дизайн Бай Кевала» керамика, черный
Мельница для перца «Париж Олива» дерево олива
Тарелка для пасты «Пастораль», диаметр 290мм
Хайбол «Мираж», 300мл, хрустальное стекло, прозрачный
Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный