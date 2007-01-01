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Тарелка глубокая для пасты, 260 мл - фото 1Тарелка глубокая для пасты, 260 мл - фото 2

Тарелка глубокая для пасты, 260 мл

Артикул: CH-071-692
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота55 мм
  • Диаметр29 мм
  • Объем0.26 л
  • Материалфарфор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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