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Тарелка для пасты «Фламенко» - фото 1

Тарелка для пасты «Фламенко»

Артикул: CH-062-969
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр270 мм
  • Вес0.667 кг
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветбелый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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Тарелка для пасты «Фламенко»
Тарелка для пасты «Фламенко»
от 1 500
В корзине

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