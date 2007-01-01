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Тарелка для пасты «Маррон Реативо» - фото 1

Тарелка для пасты «Маррон Реативо»

Артикул: CH-062-659
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр310 мм
  • Объем0.5 л
  • Материалфарфор
  • Цветкоричневый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке3 шт

Отзывы

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от 2 640
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