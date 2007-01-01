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Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л - фото 1

Тажин с крышкой, керамика, 0.5 л

Артикул: CH-062-571
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,730 кг
  • Материалкерамика

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