Товар в корзине. Перейти
Салфетница «Проотель» - фото 1

Салфетница «Проотель»

Артикул: CH-063-246
9 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Салфетница «Афродита»
Фотография товара Салфетница «Афродита» от компании ChiedoCover.
Следующий Салфетница ажурная сталь
Фотография товара Салфетница ажурная сталь от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина170 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4406
2 590 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный

15
В наличии 756 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от36013
410 ₽Оптовая цена

Хайбол «Праймери», 360мл, стекло, прозрачный

9
В наличии 3072 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори, произведённого компанией ChiedoCover
от4003
410 ₽Оптовая цена

Емкость для закусок, «Дионис», фарфор, 100 мл, 75 мм, айвори

9
В наличии 88 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1504
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Коппер»

9
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин», произведённого компанией ChiedoCover
от5 2708
5 690 ₽Оптовая цена

Блюдо для запекания овальное «Крафт Грин»

7
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Шарм», произведённого компанией ChiedoCover
от1 400

Нож столовый «Шарм»

5
В наличии 31 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.

Другие товары из раздела салфетницы

Фотография товара Салфетница, 129*130*100 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салфетница, 129*130*100, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Салфетница, 129*130*100

11
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Пион» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Пион» фарфор

9
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Салфетница сталь нержавеющая, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790
Оптовая цена

Салфетница сталь нержавеющая, металлическая

11
В наличии 15 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Любяна» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Салфетница «Любяна» фарфор

13
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница металл, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салфетница металл

8
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Революшн Сэндстоун» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от3 6307
3 890 ₽Оптовая цена

Салфетница «Революшн Сэндстоун» фарфор

15
В наличии 48 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7403
1 790 ₽

Диспенсер для салфеток, сталь нержавеющая

13
В наличии 13 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Диспенсер для салфеток, произведённого компанией ChiedoCover
от30 0009
32 890 ₽

Диспенсер для салфеток

15
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница «Аркадия нью» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от6509
710 ₽Оптовая цена

Салфетница «Аркадия нью» фарфор

13
В наличии 46 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салфетница, бук, произведённого компанией ChiedoCover
от2 7605
2 890 ₽

Салфетница, бук

15
В наличии 4 шт.

Товар в корзине

Салфетница «Проотель»
Салфетница «Проотель»
от 560
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Адажио», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

14
В наличии 600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 4406
2 590 ₽Оптовая цена

Крышка для тарелки, сталь нержавеющая, металлический

13
В наличии 4 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Оптима», длина 187мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Оптима», длина 187мм

5
В наличии
Распродажа
Фотография товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Шефс» стекло 0,626 л, прозрачный

15
В наличии 756 шт.