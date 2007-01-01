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Тажин «Революшн», без крышки, керамика, белый - фото 1

Тажин «Революшн», без крышки, керамика, белый

Артикул: CH-062-579
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота70 мм
  • Диаметр320 мм
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Отзывы

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