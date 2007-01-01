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Тарелка «Нептун», диаметр 150мм - фото 1

Тарелка «Нептун», диаметр 150мм

Артикул: CH-062-224
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота15 мм
  • Диаметр150 мм
  • Вес0.245 кг
  • Материалфарфор
  • Цветбирюзовый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

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Тарелка «Нептун», диаметр 150мм
Тарелка «Нептун», диаметр 150мм
от 520
В корзине

С этим товаром покупают