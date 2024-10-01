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Хайбол «Даймонд», 470мл, стекло, прозрачный

Артикул: CH-065-138
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Хайбол из серии «Даймонд» действительно блистает и переливается словно алмаз, поскольку у него декор сложной огранки. Производитель Bormioli Rocco создает изысканные и практичные бокалы их прочного материала, которые удобно использовать в барах, ресторанах, кафе. Посуда Diamond сделана из прозрачного стекла, но бокал выглядит, словно он хрустальный.

Высота изделия 144 мм, диаметр 85 мм. Форма цилиндрическая, чуть расширенная кверху с толстым дном. В нашем магазине есть бокалы этой серии в синем цвете для мужчин и фиолетовые для леди.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота144 мм
  • Диаметр85 мм
  • Объем0,47 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке6 шт

Отзывы

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