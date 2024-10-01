Характеристики товара
Описание
Хайбол из серии «Даймонд» действительно блистает и переливается словно алмаз, поскольку у него декор сложной огранки. Производитель Bormioli Rocco создает изысканные и практичные бокалы их прочного материала, которые удобно использовать в барах, ресторанах, кафе. Посуда Diamond сделана из прозрачного стекла, но бокал выглядит, словно он хрустальный.
Высота изделия 144 мм, диаметр 85 мм. Форма цилиндрическая, чуть расширенная кверху с толстым дном. В нашем магазине есть бокалы этой серии в синем цвете для мужчин и фиолетовые для леди.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота144 мм
- Диаметр85 мм
- Объем0,47 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке6 шт