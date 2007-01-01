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Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая - фото 1Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая - фото 2

Тажин с крышкой «Скандинавия», керамика, голубая

Артикул: CH-062-582
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр180 мм
  • Вес0,1000 кг
  • Материалкерамика
  • Цветголубой

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от 890
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