Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Ширина50 мм
- Высота70 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0,085 кг
- Объем0.165 л
- Материалнержавеющая сталь
- Цветчерный
- ФормаКруглая
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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