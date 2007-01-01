Товар в корзине. Перейти
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл - фото 1Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл - фото 2

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл

Артикул: CH-062-193
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное
Фотография товара Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 330 мл, черное от компании ChiedoCover.
Следующий Тажин с крышкой, керамика, 1 л, красный
Фотография товара Тажин с крышкой, керамика, 1 л, красный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина70 мм
  • Ширина50 мм
  • Высота70 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,085 кг
  • Объем0.165 л
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный
  • ФормаКруглая

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела ведра для картофеля фри

Товар в корзине

Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
Ведро для картофеля фри «Ведро», сталь нержавеющая, 165 мл
от 470
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают