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Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм - фото 1

Кокотница, «Проотель», сталь нержавеющая, 90 мл, 130 мм

Артикул: CH-062-697
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина130 мм
  • Высота30 мм
  • Диаметр72 мм
  • Вес0,64 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический
  • ФормаКруглая

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