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Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая - фото 1

Крышка для гастроемкости GN 1/6, сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-002
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина176 мм
  • Глубина162 мм
  • Высота30 мм
  • Вес0.182 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

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