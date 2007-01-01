Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина610 мм
- Ширина670 мм
- Высота785 мм
- Материалротанг
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Комплект мебели Энфилд, коричневый, 4 стула, прямоугольная столешница
Комплект мебели Альме,brown , 4 стула, прямоугольная столешница