В комплект входят:
Кресла, 2
Диван 2-х местный, 1
Кофейный столик, 50x50, 1
Журнальный стол, 110x65, 1
Сиденье/подушка (комплект), 1
Обеденная группа Океаник, на 4 персоны
Обеденный комплект Океаник, на 4 персоны
Обеденная группа Океаник, на 6 персон
Обеденный комплект Океаник, на 6 персон
Обеденная группа Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 2 персоны
Обеденный комплект Терраса, на 4 персоны
Обеденный комплект Терраса Модерн, на 4 персоны
Обеденная группа Терраса, на 6 персон