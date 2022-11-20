Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны

11 оценок

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Комплект для отдыха Сиена, на 4 персоны

4.4
202 790 ₽
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Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

Кресла, 2

Диван 2-х местный, 1

Кофейный столик, 50x50, 1

Журнальный стол, 110x65, 1

Сиденье/подушка (комплект), 1

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Основные характеристики

  • Цветкоричневый
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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