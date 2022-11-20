Характеристики товара
Описание
Материал: ткань / пластик / металл
Цвет: разноцветный / голубой / серый
Материал основания: металл
Цвет основания: серый
Ширина, мм: 750
Глубина, мм: 450
Высота, мм: 720
Глубина сидения, мм: 750
Высота до сидения макс., мм: 760
Максимальная нагрузка: до 120 кг
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Высота до сиденья760 мм
- Ширина750 мм
- Глубина450 мм
- Вес8.1 кг
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Цветсиний
- Размер упаковки77/6/51 см
- Страна изготовленияБеларусь