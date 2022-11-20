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Набор туриста, стол + 4 табурета - фото 1Набор туриста, стол + 4 табурета - фото 2

Набор туриста, стол + 4 табурета

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Песочница, Собачка, зеленый

Характеристики товара

Описание

Материал: ткань / пластик / металл
Цвет: разноцветный / голубой / серый
Материал основания: металл
Цвет основания: серый
Ширина, мм: 750
Глубина, мм: 450
Высота, мм: 720
Глубина сидения, мм: 750
Высота до сидения макс., мм: 760
Максимальная нагрузка: до 120 кг

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Высота до сиденья760 мм
  • Ширина750 мм
  • Глубина450 мм
  • Вес8.1 кг
  • Материал каркасаметалл
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Цветсиний
  • Размер упаковки77/6/51 см
  • Страна изготовленияБеларусь

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