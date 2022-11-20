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Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный - фото 1

Комплект Ченнаи 2 с круглым столом, натуральный

Артикул: CH-049-690
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 2 персоны. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте: стол д. 60 см, 2 кресла. Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Прекрасно подходит для веранды, террасы или небольшой кухни. Оптимальные размеры комплекта и полноценный обеденный стол совмещают в себе место для отдыха и для трапезы.

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Основные характеристики

  • Высота24.7 мм
  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Материал столешницыстекло
  • Количество мест2
  • Цветбежевый

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