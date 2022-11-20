Характеристики товара
Описание
Комплект плетеной мебели из искусственного ротанга на 2 персоны. Не боится влаги, прямых солнечных лучей, мороза. Не требует особого ухода. Легко моется. Рекомендованная температура эксплуатации -16/+50. Нить плоская. В комплекте: стол д. 60 см, 2 кресла. Подушки можно приобрести отдельно. Столешница - каленое стекло 6 мм. Прекрасно подходит для веранды, террасы или небольшой кухни. Оптимальные размеры комплекта и полноценный обеденный стол совмещают в себе место для отдыха и для трапезы.
Основные характеристики
- Высота24.7 мм
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасасталь
- Материал столешницыстекло
- Количество мест2
- Цветбежевый