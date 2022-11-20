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Комплект плетеной мебели Фернандо, латте, 2 стула

12 оценок

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Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: стол и 2 кресла. Качественная лоза из полиротанга цвета латте стойкая к любым климатическим условиям. Прочный стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под строгим контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к натуральному материалу. Приобретается для использования на открытой площадке и в помещении в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и минусовой температуры. Комплект из стола и 2 кресел из искусственного ротанга цвета латте. Благодаря столу размером 70x70 подойдет для комфортного обеда в кафе или на даче. Прочное закаленное стекло легко моется и позволяет видеть плетение ротанга на столешнице.

Стол: L70x70xH74 см.
Стекло: закаленное - 5 мм.
Кресло: W58xD60xH78 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротангЦвет: Latte
Объем и вес комплекта:
0,9м3, 46кг

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасастальная труба, 25 мм
  • Количество мест2
  • Цветбежевый

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