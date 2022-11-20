Характеристики товара
Описание
В составе комплекта: стол и 2 кресла. Качественная лоза из полиротанга цвета латте стойкая к любым климатическим условиям. Прочный стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под строгим контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к натуральному материалу. Приобретается для использования на открытой площадке и в помещении в любую погоду. Не боится влаги, прямых солнечных лучей и минусовой температуры. Комплект из стола и 2 кресел из искусственного ротанга цвета латте. Благодаря столу размером 70x70 подойдет для комфортного обеда в кафе или на даче. Прочное закаленное стекло легко моется и позволяет видеть плетение ротанга на столешнице.
Стол: L70x70xH74 см.
Стекло: закаленное - 5 мм.
Кресло: W58xD60xH78 см.
Каркас: сталь.
Материал: искусственный ротангЦвет: Latte
Объем и вес комплекта:
0,9м3, 46кг
Основные характеристики
- Материалискусственный ротанг
- Материал каркасастальная труба, 25 мм
- Количество мест2
- Цветбежевый