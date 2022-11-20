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Плетеный комплект для отдыха Анкапалле, white blue

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Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый
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Барный комплект мебели Джордж, 6 посадочных мест, серый

Характеристики товара

Описание

В составе комплекта: диван, столик и 2 кресла. Высококачественная лоза из полиротанга цвета слоновой кости стойкая к любым атмосферным явлениям. Крепкий стальной каркас с полимерным антивандальным покрытием и отличным качеством сварки. Изделие сплетено вручную нашими мастерами под жестким контролем качества на каждом этапе производства. Лоза максимально приближена по рельефу и текстуре к естественному материалу. Идеально подходит для использования на улице и внутри помещения в любую погоду. Не боится воды, солнца и минусовой температуры.

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Основные характеристики

  • Материалискусственный ротанг
  • Материал каркасасталь
  • Количество мест4
  • Цветголубой, белый

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