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Настоящее фото товара Тумба прикроватная Licata, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба прикроватная Licata, черный
35 оценок
16 190
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Тумба прикроватная Licata, черный

Артикул: CH-049-043
35 оценок
Основные характеристики
  • Ширина474 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота340 мм
  • МатериалЛДСП
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коллекция корпусной мебели Licata состоит из прикроватных тумб, комодов, туалетных столиков. Предметы можно использовать как в составе группы для гармонии и единства интерьера, так и по отдельности. ДНК линейки — простой и стильный дизайн с уравновешенным выражением. Лаконичная геометрия, гладкие поверхности, строгая архитектура делают модели подходящими для разных пространств и стилей. Уместны в помещениях с нейтральной базой, и в локациях с интенсивными цветовыми блоками. Поддержат атмосферу порядка и организованности.
Комоды и тумбы выполнены в виде секций, установленных друг на друга. На выбор комоды с 3, 4, 6-ю ящиками. Универсальны и подходят для спальни, гостиной, кабинета, прихожей. Фасады без декора и ручек поддерживают идею отказа от визуального шума, двери открываются по принципу «нажал-открыл». Изделия работают бесшумно, плавно, комплектуются качественной фурнитурой. С помощью Licata вы создадите комфортный актуальный интерьер с выразительными компонентами, настраивающими на ритмичный образ жизни, целеустремленность и чувство свободы от избыточных деталей.
Тумба прикроватная с двумя ящиками. Выполнена из ЛДСП, дно ящиков ДВПО. Ящики на скрытых направляющих Push to open. Наличие фетровых подпятников.

Габаритные размеры:
- длина 474мм
- высота 340мм
- глубина 420мм

нижний ящик:
- длина 400мм
- глубина 308мм
- высота 92мм

верхний ящик:
- длина 400мм
- глубина 308мм
- высота 54мм

Максимальная нагрузка на крышку тумбы – 6кг
Максимальный вес предметов в одном ящике – 5кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина474 мм
  • Глубина420 мм
  • Высота340 мм
  • МатериалЛДСП
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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