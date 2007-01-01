Характеристики товара
Описание
Комоды и тумбы выполнены в виде секций, установленных друг на друга. На выбор комоды с 3, 4, 6-ю ящиками. Универсальны и подходят для спальни, гостиной, кабинета, прихожей. Фасады без декора и ручек поддерживают идею отказа от визуального шума, двери открываются по принципу «нажал-открыл». Изделия работают бесшумно, плавно, комплектуются качественной фурнитурой. С помощью Licata вы создадите комфортный актуальный интерьер с выразительными компонентами, настраивающими на ритмичный образ жизни, целеустремленность и чувство свободы от избыточных деталей.
Тумба прикроватная с двумя ящиками. Выполнена из ЛДСП, дно ящиков ДВПО. Ящики на скрытых направляющих Push to open. Наличие фетровых подпятников.
Габаритные размеры:
- длина 474мм
- высота 340мм
- глубина 420мм
нижний ящик:
- длина 400мм
- глубина 308мм
- высота 92мм
верхний ящик:
- длина 400мм
- глубина 308мм
- высота 54мм
Максимальная нагрузка на крышку тумбы – 6кг
Максимальный вес предметов в одном ящике – 5кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина474 мм
- Глубина420 мм
- Высота340 мм
- МатериалЛДСП
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Изделия стопируютсяНет