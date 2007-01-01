Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина300 мм
- Ширина300 мм
- Высота700 мм
- Вес3 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Урна для мусора с защитой от возгорания, 30 литров, сталь зеркальная
Урна уличная круглая 40 литров с внутренним ведром Цилиндр, антик бронза