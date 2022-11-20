Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота1100 мм
- Ширина525 мм
- Диаметр390 мм
- Вес25 кг
- Объем40000 мл
- Материалдерево, чугун
- Цветбежевый, черный
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Скамейка Афина Уни
Скамейка парковая №11
Скамья Вета 1
Скамья трехместная Линда
Лавка садовая Райт Фито
Скамья парковая «Stone» 2000 латте
Скамейка стальная Монс Филигран
Кровать без подъёмного механизма Bauhaus
Кровать Виктория
Кровать без подъёмного механизма Морена
Кровать без подъёмного механизма Рино
Кровать без подъёмного механизма Николь Dark
Кровать без подъёмного механизма Карелия
Кровать куб Метис
Кровать куб Ома
Кровать куб Магера
Кровать куб Арди